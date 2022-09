Área de escape evita mais um desastre

Veículo carregado com 26 toneladas de móveis teve pane nos freios e caminhoneiro conseguiu desviar para a estrutura (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







Pela segunda vez em 43 dias, a área de escape construída pela Prefeitura de Belo Horizonte no Anel Rodoviário evita um acidente de maiores proporções com veículo de carga na chamada descida do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital. Entre a noite de domingo e a madrugada de ontem, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo no trecho, por pane nos freios. Para não atingir outros automóveis, o motorista saiu da pista e conseguiu parar na estrutura, na lateral da via.

O caminhoneiro relatou à polícia que percebeu uma luz referente aos freios acionada no painel, indicando que havia algum problema. De acordo com informações da BHTrans, a carga vinha de Ubá, na Zona da Mata, com destino a Brasília. O caminhão estava carregado com 26 toneladas de móveis.

Próximo ao local, havia um ônibus parado para trocar o pneu, prática proibida nas imediações da área de escape. Dois guinchos foram para o local. Porém, mesmo após várias tentativas, tiveram dificuldade de retirar o caminhão, devido ao peso da carga.





