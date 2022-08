Guns N' Roses em BH: fãs reclamam que ainda não receberam os ingressos

Banda passará também será headliner do Rock in Rio na quinta-feira, 8 de setembro (foto: Divulgação/Guns N' Roses)

Fãs da banda norte-americana de hard rock Guns N’ Roses denunciam que ainda não receberam os ingressos para o show que será realizado em 13 de setembro no Mineirão, em Belo Horizonte.A bilheteria oficial do evento é a plataforma Uhuu, que informa que os ingressos digitais são enviados em, no máximo, 30 dias antes do show, por motivos de segurança.

Marinella Castro comprou quatro ingressos para a pista premium, de R$ 750 cada (R$ 650 + taxa de conveniência) no site da Uhuu, no fim de abril. Ela planejava ir ao show com a prima, que mora em São Paulo e já pagou pelas passagens de avião a BH. Elas ainda não receberam os bilhetes.

“É uma questão de alinhamento, eles não podem criar uma expectativa no cliente e depois agir de outra forma. Você faz uma compra, aceita os termos de serviço, mas a empresa não cumpre com a parte dela. O pagamento cai na hora, o resto não acontece na hora”, diz Camilla, prima de Marinella.

“É muito frustrante porque a gente não tem resposta e já fez todo um movimento para ir ao show”, completou.

Tentativas em vão

Desde 22 de agosto, Marinella tenta contato com a Uhuu por e-mail, no endereço que é informado no site, solicitando o envio dos ingressos. Ela ainda não conseguiu resposta.A fã do Guns também tentou resolver o problema por meio de um post do Instagram da empresa, em que são divulgados os shows da banda no Brasil.No comentário, ela afirma que não recebeu os ingressos e não consegue contato por e-mail. A empresa respondeu que não encontrou o contato e pediu o e-mail dela. Marinella perguntou quando os ingressos seriam enviados e não obteve mais resposta.

Guns no Brasil

Há dezenas de outros comentários no Instagram da Uhuu, no mesmo post, com o mesmo problema de não recebimento dos ingressos, para shows em cidades diferentes, não apenas em BH. Alguns fãs também reclamam que receberam os ingressos, mas não conseguiram baixá-los.A passagem da banda pelo Brasil, que inclui um show no Rock In Rio e um no estádio Allianz Parque, em São Paulo, começa nesta quinta-feira (1/9), em Manaus, e vai até o dia 26, em Porto Alegre.Fãs para apresentações em Recife, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, além de BH, compraram pela Uhuu.Ingressos para outras das cidades que recebem a banda são vendidos por outras empresas, a Eventim e a BaladAPP.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata