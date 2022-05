Show do Metallica em BH: música da apresentação vira vídeo oficial da banda

Show inédito do Mettalica em BH rendeu um vídeo oficial da banda (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)



Se o show do Metallica, no dia 12/5, no Mineirão, já havia enlouquecido os fãs da banda, a apresentação em Belo Horizonte parece ter sido marcante também para os integrantes do grupo. Isso porque uma das músicas da performance dos californianos na capital mineira tornou-se um vídeo oficial da banda.

A música escolhida foi "Fight Fire with Fire" (do álbum "Ride the Lightning", de 1984, o segundo de estúdio da banda), que foi tocada no bis executado em BH antes das conhecidas "Nothing Else Matters" e "Enter Sandman". Foi a primeira vez que o Metallica se apresentou em Belo Horizonte.

Veja abaixo o vídeo oficial do show em BH:

O show em BH



Belo Horizonte foi a última cidade do país a receber a banda para o show, que estava previsto para 2020 e foi adiado pela pandemia da COVID-19.



Antes, a banda passou por Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.



Empolgado com o retorno presencial após dois anos de medidas restritivas, o público não poupou a voz em clássicos como "Nothing Else Matters", "Enter Sandman" e "Master of Puppets".

Além das músicas, telões, lasers e lança-chamas completaram o espetáculo no Mineirão. O show começou por volta de 21h, e durou aproximadamente duas horas.

Emocionado, o vocalista James Hetfield agradeceu a presença do público e abriu o coração, ao falar abertamente sobre os problemas com vício que enfrentou recentemente.



“Se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho”. Aplaudido, ele ainda recebeu o abraço dos colegas de banda no palco.