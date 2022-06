Mundo Bita e Guns N' Roses em concertos da Orquestra Petrobras Sinfônica

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, músicos executarão sucessos infantis e da banda norte-americana (foto: Daniel Ebendinger/DIVULGAÇÃO)



A Orquestra Petrobras Sinfônica celebra seus 35 anos com turnê incluindo Brasília e várias capitais do país. A estreia em Belo Horizonte é nesta terça-feira (14/6), às 18h, com apresentação do concerto infantil “Mundo Bita sinfônico”, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Já na quarta (15/6), também no PA, só que às 20h30, é a vez do “Guns N’ Roses sinfônico”. Os dois concertos têm regência do maestro Felipe Prazeres. Ingressos: R$ 40 (inteira, “Mundo Bita”) e R$ 80 (inteira, Guns N’ Roses) pelo www.eventim.com.br.