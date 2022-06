Feriadão com shows de Zeca Baleiro, Fundo de Quintal e Havayanas Usadas

No feriado de quinta-feira (16/6), Havayanas Usadas, com seu axé e baianidade nagô, e Tutu com Tacacá, que propõe a mistura do carimbó paraense com a musicalidade mineira, embalam o público. No sábado (18/6), Zeca Baleiro promete fazer um passeio por sua discografia, apresentando “Telegrama”, “Flor da pele”, “Babylon” e “Quase nada”, entre outras canções. “Te amei ali”, parceria dele com Frejat, faz parte do repertório.