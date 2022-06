Henrique Portugal diz que seu desejo é levar ao público mensagens que sensibilizem as pessoas (foto: Rodrigo Marques/divulgação)

Dando sequência ao seu trabalho solo, o cantor, compositor e pianista Henrique Portugal lança nas plataformas digitais o single “Maior que o mar” (BMG), parceria com o poeta e letrista carioca Mauro Santa Cecília.





Henrique investe tudo na sua carreira fora do Skank, que atualmente corre o país em sua turnê de despedida.





“Estou muito feliz, porque essa canção foi feita com um parceiro de longa data”, diz, lembrando que Mauro Santa Cecília e ele trabalham juntos há tempos.

AJUDA PROVIDENCIAL

“Maior que o mar” foi uma das primeiras músicas de sua recente safra. Ele compôs a melodia e escreveu parte da letra, mas, ao perceber que precisava de ajuda, recorreu a Mauro. “Contei a história, o motivo, o enredo e ele foi ajustando”, diz.









A letra, aliás, tem um quê autobiográfico.“Sou um cara que observo muito. Minha característica é observar, até mesmo por causa do meu posicionamento dentro do Skank. Sou assim na vida também”, diz, jurando que é tímido. “Não sou o cara que faz barulho e chama a atenção, pois as minhas características são outras. Acho que isso se encaixa, provavelmente, em boa parte das pessoas.”



Ouça 'Maior que o mar':





Em breve, Henrique Portugal vai lançar outra canção com um parceiro famoso: Frejat – que, aliás, assina várias músicas com Mauro Santa Cecília.





Participaram da gravação de “Maior que o mar” Dudinha (baixo), Jesiel Oliveira (guitarra) e Ruben di Souza (drum machine, beats, programação e teclados). O registro foi feito no estúdio HUB 337, de Ruben. “Trabalho com Rubinho há bastante tempo. A gente tem uma sintonia muito legal”, diz.

O clipe ainda não saiu, mas o lyric video está disponível no YouTube. Portugal anuncia um lançamento diferente para 21 de junho. “É parceria com uma plataforma de rede social, mas, por enquanto, não posso revelar qual é.”

O novo cantor da praça conta que gosta de lançar singles. “O legal é que o artista, em vez de pensar em 10 ou 12 faixas com a mesma característica, pode lançar três ou quatro, o que acho mais eficiente.” Ele já mandou para as plataformas “Razão para te amar” e “Impossível”, em 2021. Depois, fez o remix de “Paixão”, antiga canção romântica dos irmãos gaúchos Kleiton e Kledir.

BIG BANG NA PISTA

Outro projeto é dar sequência à big band que montou. “Fizemos um show no fim de janeiro, mas depois a agenda do Skank me impossibilitou de continuar. Devemos ter outra apresentação em julho. É uma festa, muito animado”, conta.





A carreira solo traz muito do que Henrique aprendeu em três décadas de Skank. Ou seja, “pensar em canções que façam sentido para muita gente, na mensagem que faça sentido. Acho que tenho conseguido isso com a minha busca”, comenta. E cita trabalhos dele com Leoni e Gustavo Drummond, a releitura de “Paixão”, a parceria com Mauro Santa Cecília.





O mineiro garante que está feliz com os novos rumos de sua carreira. “É um trabalho lento, uma produção lenta e mais gostosa. Espero construir uma história que tenha significado para as pessoas. É disso que gosto. Gosto de música boa”, conclui.





