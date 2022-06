Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul fazem show especial para namorados

Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul vão canar hoje no Centro Cultural Unimed-BH Minas (foto: Acervo pessoal)

Amigos de infância, Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul prometem cantoria romântica no show “A arte do encontro”, que será realizado neste sábado (11/6), véspera do Dia dos Namorados, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.





Enquanto Paulinho explora sua identidade influenciada pelo Clube da Esquina e chorinho, Saulo celebra a cultura popular com poesia e música. Mas, desta vez, o criador dos personagens Veia Messina, Kelé Metaleiro e Deputado João Plenário dará lugar ao cantor.





“Éramos crianças. Pintávamos nas nuvens, com pincéis imaginários, as nossas aquarelas, traçando o nosso futuro e tecendo os nossos sonhos”, diz Saulo a respeito de sua amizade com Paulinho.

SONHO REALIZADO

Antes da chegada da COVID-19, a dupla costumava se apresentar com alguma frequência. “Foi muito legal e emocionante, com essa história sermos amigos de infância. A gente sempre pensou em fazer esse show e conseguimos realizar o sonho em 2019. Ficamos de repetir a dose, mas veio a pandemia e tivemos de parar tudo”, conta Saulo.





O artista destaca que “A arte do encontro” é um pouco diferente de seu projeto solo. “Venho fazendo esse trabalho romântico em alguns lugares e estou muito satisfeito com o resultado”, orgulha-se Saulo. Desta vez, haverá apenas um de seus divertidos personagens em cena, o Zé da Silva.





Ele e Paulinho abrem e fecham o espetáculo juntos. “O restante será com cada um cantando a sua parte”, adianta Saulo. Clóvis Aguiar (teclados), Alexandre da Mata (violão), Fabiano Zan (sax e flauta) e Serginho Silva (percussão) formam a banda que acompanhará a dupla.

BITUCA

Paulinho Pedra Azul adianta que os dois homenagearão Milton Nascimento e Fernando Brant (1946-2015). “Vamos cantar uma música para sensibilizar as pessoas sobre essa parada que Bituca fará”, revela. Recentemente, Milton anunciou que deixará de fazer turnês, mas prosseguirá cantando e compondo.





Ao relembrar a vida dos dois em Pedra Azul, ele diz que o amigo sempre foi precursor, um “aprendiz” das figuras marcantes da cidade. “Desde pequeno, Saulo fez imitações. Fazia circo no fundo de casa e nos chamava para ver”, relembra Paulinho.





Saulo destaca que o show integra as comemorações dos 35 anos do programa “Arrumação”, idealizado e apresentado por ele.





O ator, cantor e humorista informa que dará continuidade ao projeto “Música cantando a nossa história”, em formato de série audiovisual, que já recebeu Paulinho Pedra Azul, Francis Hime, Wagner Tiso, Geraldo Azevedo, Cátia de França, Joanna, Sandra de Sá, Jards Macalé e Zeca Baleiro.





“A ARTE DO ENCONTRO”

Show de Saulo Laranjeira e Paulinho Pedra Azul. Neste sábado (11/6), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia-entrada). Informações: (31) 3516-1360.