Beto Guedes, que se apresenta no Minascentro, diz que vai abrir a turnê mais importante de sua carreira (foto: Cristiano Quintino/divulgação)

Beto Guedes revisita o Clube da Esquina com a turnê que se inicia neste sábado (11/6), no Minascentro, em BH. Participante do álbum que acaba de completar 50 anos, o cantor e compositor vai homenagear os companheiros naquela jornada: Milton Nascimento, os irmãos Lô e Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant (1946-2015).