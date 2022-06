Venda de ingressos para show de Demi Lovato em BH começa esta semana

Demi Lovato com visual rocker no clipe "Skin of my teeth": cantora comemora volta aos palcos depois de quatro anos longe das turnês (foto: MIGUEL RIOPA/AFP)

A cantora norte-americana Demi Lovato vai se apresentar em BH pela terceira vez, em 2 de setembro, na Esplanada do Mineirão. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (13/6) para clientes dos cartões Inter Mastercard, e na quarta-feira (15/6) para o público, com preços a partir de R$ 212,75. A cantora norte-americana Demi Lovato vai se apresentar em BH pela terceira vez, em 2 de setembro, na Esplanada do Mineirão. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (13/6) para clientes dos cartões Inter Mastercard, e na quarta-feira (15/6) para o público, com preços a partir de R$ 212,75.





Demi traz ao Brasil a turnê “Holy Fvck”, divulgando seu oitavo álbum de estúdio, que será lançado em agosto. Além de BH, a estrela pop vai cantar em São Paulo, em 30 de agosto, e no Rio de Janeiro, em 4 de setembro, como atração do Rock in Rio.





A primeira apresentação dela em BH ocorreu em 2012, na turnê “A special night with Demi Lovato”, logo após o lançamento do álbum “Unbroken”. Em 2014, voltou à capital mineira durante a “Neon lights tour”, que divulgava o disco “Demi”.

FUNERAL POP

Desta vez, ela aposta no rock – chegou até a anunciar, no Instagram, o “funeral” de sua música pop, posando ao lado do empresário e da equipe da gravadora Island Records, todos vestidos de preto.





A sonoridade pop marcou a carreira de Demi, de 29 anos, desde os 15, quando ela chamou a atenção em “Camp Rock” (2008), filme da Disney.











Na última sexta-feira, chegou às plataformas o single ''Skin of my teeth''. No clipe, ela é ameaçada por um perseguidor mal-encarado, cuja “arma” é uma câmera de filmar. Demi surge tocando guitarra, vestida de couro negro.





O último álbum de Demi, “Dancing with the devil... the art of starting over”, foi lançado em 2021 acompanhado do documentário homônimo, que aborda momentos difíceis da trajetória dela, como envolvimento com drogas, overdose e o estupro sofrido na adolescência, quando fazia parte do elenco da Disney.





A cantora classificou o disco “Holy Fvck” como “o melhor até agora”. Escreveu em sua conta no Instagram, em maio, que está orgulhosa do novo trabalho: “Me representa muito: onde comecei e quem sou hoje.”





Em mensagem aos fãs ao postar a música “Happy ending”, disse que mesmo tendo escrito a canção num momento obscuro, se sente “grata” por não estar “naquele lugar baixo, frio e solitário”. E completou: “Tenho certeza de que não importa o que aconteça na minha vida. Meu final feliz é nunca ter que cair em velhos hábitos novamente.”





Quase um ano depois de se declarar pessoa não binária, que não se identifica com os gêneros feminino e masculino, Demi revelou recentemente que aceita ser tratada com pronomes femininos. Em seu Instagram, avisou que responde da mesma forma quando se referem a ela como “they”, pronome neutro, e também “she” e “her” (ela e dela).

DOAÇÃO A produção da turnê informou que ae cada ingresso vendido serão doados US$ 33 (cerca de R$ 160) para uma instituição de caridade escolhida pela estrela pop.





“Estou muito feliz em voltar à estrada depois de quatro anos sem fazer turnê, ainda mais desde a minha última turnê na América do Sul”, disse Demi, em nota.

“Estamos trabalhando muito para entregar um show incrível para todos os meus fãs”, completou.





A turnê começa em 13 de agosto na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, e será encerrada em 6 de novembro, em Irving, no Texas.





Até agora, são 31 shows nos EUA, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e Canadá. (Com redação)





DEMI LOVATO

“Holy fvck tour”. Show em 2 de setembro, às 20h30, na Esplanada do Mineirão, em BH. Inteira: R$ 745,50 e R$ 425,50, com meia-entrada na forma da lei. Hoje (13/6) e amanhã (14/6), pré-venda para clientes dos Cartões Inter Mastercard, a partir das 10h, no site www.eventim.com.br e na bilheteria oficial (Rua Alagoas, 1.314, loja 20C, Savassi). Vendas para o público a partir desta quarta-feira (15/6), nos mesmos locais. Informações sobre a turnê: www.livenation.lat.