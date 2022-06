Liam Neeson é contratado para matar criança no filme 'Assassino sem rastro'

O matador de aluguel Alex Lewis (Liam Neeson) enfrenta a falta de memória devido ao Alzheimer (foto: Rico Torres/divulgação)



Liam Neeson vive um experiente matador de aluguel no thriller de ação “Assassino sem rastro”, em cartaz nos cinemas de BH. Ele enfrenta os sintomas do Alzheimer enquanto questiona os limites morais de seu ofício ao ser convocado a eliminar uma garota, vítima de traficantes de crianças.





ABUSO

Prestes a se aposentar, o assassino profissional Alex Lewis (Neeson) é contratado pela líder de uma organização criminosa, Davana Sealman (Monica Bellucci), para matar quem poderia denunciar seu filho, Randy (Josh Taylor), envolvido com tráfico de menores e abuso infantil.







Morte de Beatriz (Mia Sanchez) deflagra a vingança de assassino profissional (foto: Rico Torres/divulgação)

Lewis vai a El Paso, no Texas, cumprir a missão, mas descobre que um dos alvos é Beatriz (Mia Sanchez), de 13 anos, vítima de prostituição infantil, que foi abusada por Randy.

Paralelamente, o detetive do FBI Vincent Serra (Guy Pearce, em atuação de destaque) e sua equipe investigam o esquema de prostituição organizado pelo pai de Beatriz, Papa Leon (Antonio Jaramillo). O cafetão é morto e a garota levada a um abrigo.





Alex se recusa a eliminar a menina, por motivos éticos, e Davana contrata outro pistoleiro para o serviço. Indignado com o assassinato da garota, o matador decide se vingar dos mandantes do crime. Essa jornada sangrenta o leva ao encontro do detetive Serra.





A boa ideia – o assassino profissional com Alzheimer, à la “Amnesia” (há pequena menção a este filme) – fica comprometida pela dificuldade em juntar de forma coerente os pontos soltos do enredo.











Conhecido por revitalizar a franquia James Bond e surpreender com filmes de espionagem no início dos anos 2000, o diretor Martin Campbell, desta vez, não chega nem perto de fazer jus a “Cassino Royale”.





O começo é lento, o que se torna pior devido a subenredos paralelos que só se conectam depois da metade do filme, que tem 114 minutos.





Campbell é ótimo diretor. Neeson, Pearce e Bellucci, ótimos atores. Mas os personagens parecem apáticos. Simplesmente não dá para “comprar” a tristeza de Neeson diante das implicações morais de seu ofício.

Guy Pearce, como o agente Vincent Serra, se destaca no elenco (foto: Rico Torres/divulgação)

Nem mesmo as cenas de ação se destacam. O final até é interessante, ao abordar as falhas do sistema judiciário e o excesso de burocracia, mas desvios de foco atrapalham quem procura boas cenas de explosão e ação.





No fim das contas, “Assassino sem rastro” se torna esquecível, embora houvesse potencial a ser explorado e a possibilidade de contar uma história com bons personagens e temas atuais.





Do modo como ele foi feito, no entanto, dificilmente nos lembraremos de Alex Lewis após sairmos do cinema.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“ASSASSINO SEM RASTRO”

EUA, 2022, 114min. De Martin Campbell. Com Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Josh Taylor e Mia Sanchez. Assassino profissional, às vésperas de se aposentar e com problemas de memória devido ao Alzheimer, recebe a missão de eliminar uma pessoa. O alvo é uma garota, vítima de traficantes de crianças. Ele recusa o serviço, mas decide se vingar quando descobre que a menina foi assassinada.





