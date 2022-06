Os gângsteres de ''Peaky Blinders'' se despedem do crime em grande estilo

Cillian Murphy na pele do herói condecorado da Primeira Guerra Mundial Tommy Shelby, protagonista da série (foto: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Sucesso de público e crítica, a série britânica “Peaky Blinders” chega nesta sexta (10/6) à Netflix em sua sexta e última temporada. Depois de um hiato de três anos, a força e a obstinação do herói condecorado da Primeira Guerra Mundial Tommy Shelby (Cillian Murphy) à frente da família de gângsteres mais famosa de Birmingham voltam à plataforma. Sucesso de público e crítica, a série britânica “Peaky Blinders” chega nesta sexta (10/6) à Netflix em sua sexta e última temporada. Depois de um hiato de três anos, a força e a obstinação do herói condecorado da Primeira Guerra Mundial Tommy Shelby (Cillian Murphy) à frente da família de gângsteres mais famosa de Birmingham voltam à plataforma.









A derradeira temporada, no entanto, terá uma breve participação da elegante e apaziguadora Polly, a tia dos Shelby, que atuava mais como uma matriarca, papel de Helen McCrory. A atriz morreu aos 52 anos, durante as gravações, vítima de um câncer.





Tommy, agora um rico e proeminente "empresário" do mundo das apostas, acabou se envolvendo na política. Mas essa associação vai lhe trazer frutos (poucos) e problemas (em grande profusão). É a partir daí que a última temporada é retomada. Nessa fase da história, Tommy assume as rédeas do negócio da família nos Estados Unidos.







A saga é livremente inspirada na história real de uma gangue homônima, que atuava nas ruas da mesma cidade britânica entre o fim do século 19 e o início do século 20. Ou seja, em pleno período da Revolução Industrial, num contexto de forte desigualdade social.





Segundo a lenda urbana, os membros do grupo se vestiam de forma elegante e usavam boinas – uma marca visual que os identificava –, onde escondiam navalhas usadas nas brigas de rua e na intimidação de adversários de negócios e outros inimigos. Características que, curiosamente, foram "emprestadas" à série, transportando o público à Birmingham dos anos 1910.

TRILHA SONORA Destacam-se ainda a atmosfera impressa por Steven Knight, o criador do projeto, e a trilha sonora, capitaneada pela canção “Red right hand”, de Nick Cave. A história também aposta em músicas de Joy Division, Count Basie, Thom Yorke e Sinéad O'Connor.





"É o fim de 10 anos da minha vida, daquilo que foi uma grande aventura com muitos colegas e pessoas das quais me tornei muito próximo", disse Cillian Murphy em recente entrevista ao jornal britânico The Guardian.





Ainda segundo ele, despedir-se de “Peaky Blinders” é dar tchau à exaustiva rotina para se tornar Tommy. O que incluía o esforço para pronunciar o forte sotaque de Birmingham, as muitas sessões na academia e os quase 3 mil cigarros falsos de ervas que Murphy teve de fumar a cada temporada, enquanto encarava o papel.





Mesmo assim, nem tudo está perdido: futuramente, será lançado um longa-metragem sobre os charmosos e violentos gângsteres e até mesmo um musical.

“PEAKY BLINDERS”

• A sexta temporada, com seis episódios, estreia nesta sexta (10/6), na Netflix