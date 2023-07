677

Horóscopo do dia (09/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Áries

A Lua entra na fase Minguante no sigo de Áries. Este é um momento que nos pede coragem e assertividade, mas voltadas para dentro. Devemos encarar nossas questões e dores emocionais de frente. Busque não se identificar tanto com as demandas pessoais, mas tenha um olhar mais sábio sobre si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais recolhimento e introspecção. Sua subjetividade fala alto, mas será preciso reflexão e um olhar honesto para si mesmo. Use da sabedoria de ser quem é para saber quando algo merece resposta ou não. Deixe ir velhos aspectos egóicos que não lhe pertencem mais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante lhe pede grande introspecção. A disposição será mais interior, afastada do mundo e do barulho “lá fora”. Permita o processo de limpeza de certos aspectos subconscientes, em especial raivas não canalizadas. Se permita recarregar as baterias fazendo algo para si mesmo e também se conectando com o lado sutil da vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante lhe pede maior desapego de situações grupais, internet, amizades ou situações do coletivo. Para tais áreas da vida, use de sabedoria para auxiliar, mas no seu tempo e quando sentir vontade. Algumas raivas ou discussões pedem resolução, mas isto virá muito pela conexão com as suas próprias emoções.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Minguante lhe pede que escute seus próprios ritmos internos. Regente do seu signo (solar ou ascendente), lhe traz sabedoria de ser quem é de verdade. Em especial na carreira, trabalho e no uso da autoridade, tenha discernimento e vá no seu ritmo. Algumas situações de trabalho pedem resolução e finalização. Sua intuição lhe guiará.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante lhe traz a sabedoria de seus princípios, fé e crenças. Aqui há um convite para que seja fiel ao que acredita, com firmeza, mas também com calma e sabedoria. Nem toda briga merece que a compremos. Flexibilize também suas crenças, buscando entender os motivos pelos quais escolhe se pautar por determinada crença.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Minguante lhe traz a possibilidade de depurar velhas emoções estagnadas e tóxicas. Contribua com o processo, deixando ir aquilo que lhe faz mal. Deixe ir velhas raivas, mágoas, ressentimentos e afins. A vida compartilhada, afetiva e sexual estará intensa, mas deve ser vivida em respeito com o seu ritmo interior.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante lhe pede mais desapego nas relações. Busque não depender tanto do outro, dando de si aquilo que seja possível e adequado. Acolha, mas respeitando as individualidades. Algumas relações pedem desapego, reajuste e uma visão mais desapegada. Algumas raivas não expressas nas relações precisam ser processadas com discernimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante lhe pede revisão e reajuste quanto ao andamento do mundo material. Pode ser que precise diminuir o ritmo no trabalho, ou então usar mais de sua sensibilidade e intuição. Revisão na relação com colegas de trabalho. Também no campo da saúde será preciso reajustar para melhor utilizar sua intensa força de trabalho com mais qualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe pede mais desapego da necessidade de ser o centro das atenções. Saiba se expressar quando sentir profundamente que seja necessário. Alguns romances que já não tenham mais espaço ou sentido precisam ir. Revisão também da produção artística e criativa; tenha um olhar mais desapegado para poder reajustar o que for preciso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe pede um olhar mais sábio para sua vida emocional, pessoal e familiar. Será preciso maior desapego do passado e de velhas emoções. Em especial raivas ligadas à vivências familiares e passadas pedem limpeza. Use de sabedoria para ouvir o que diz sua sensibilidade e agir conforme seu ritmo interior.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Minguante lhe pede mais desapego de velhas ideias. Permita que a mente se esvazie e saiba também a hora certa de se comunicar. Muitas vezes o silêncio pode ser precioso, assim como tirar um tempo para refletir antes de falar. Traga mais amor e auxílio para seu ambiente imediato. Expresse suas emoções, mas sem exaltação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe pede mais calma e sabedoria para se lidar com o mundo material e vida financeira. Este é um excelente momento para limpar, doar, reciclar e jogar fora os excessos acumulados. Busque também um ritmo mais calmo e fiel a si mesmo. Também é um bom momento para se repensar o uso dos talentos e o direcionamento financeiro.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta