Documentário de Silvio Tendler defende a eficácia do SUS

“Saúde tem cura”, documentário do diretor Silvio Tendler, defende a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), o único no mundo que atende a 190 milhões de pessoas gratuitamente. É o maior programa público de transplantes de órgãos do planeta, financiando 95% dos procedimentos no Brasil. “Saúde tem cura”, documentário do diretor Silvio Tendler, defende a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), o único no mundo que atende a 190 milhões de pessoas gratuitamente. É o maior programa público de transplantes de órgãos do planeta, financiando 95% dos procedimentos no Brasil.









“O ideal de qualquer pessoa da classe média é fazer um convênio. Quando isso ocorre, por mais barato que seja o valor do plano, ela pensa que nunca mais colocará os pés no SUS. Porém, estamos vendo agora que a situação é diferente. Em várias cidades brasileiras, os leitos particulares foram esgotados e foi o sistema público que atendeu muitos cidadãos, ficando evidente a importância do SUS”, defende.

VACINAS

Anualmente, o SUS vacina 10 milhões de crianças contra a poliomielite em apenas um dia. O sistema disponibiliza 300 milhões de doses gratuitamente à população.





“Em países desenvolvidos, o governo apoia parte dos programas de vacinação nacional, mas a outra parte é da iniciativa privada, como os seguros. No Brasil, é gratuito para todos”, destaca Akira Homma, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).







''É o maior sistema público universal com a menor proporção de financiamento público do mundo. Nenhum sistema público mundial tem financiamento menor que 70%. No Brasil, ele corresponde a 45% do gasto total com saúde'' Carlos Gadelha, doutor em economia



Filmado durante a pandemia de COVID-19 e produzido com apoio da Fiocruz, o documentário entrevistou usuários, profissionais da saúde e representantes da sociedade civil.

A modelo e atriz Tarcinara Vieira conta que se curou da tuberculose graças ao SUS. “Consegui todos os remédios necessários e nenhum faltou durante os seis meses do tratamento. Se o SUS não existisse, eu não estaria aqui, porque eu e minha mãe estávamos desempregadas e não teríamos condições de arcar com os remédios.”





O longa-metragem mostra o desamparo histórico da população em termos de saúde pública. No final do século 19, o tratamento de doenças se dava por meio de favores ou de instituições de caridade. Na década de 1920, trabalhadores com carteira assinada e contribuintes para a previdência passaram a ter acesso ao sistema de proteção social.





Em 1963, no governo João Goulart, durante a 3ª Conferência Nacional de Saúde, discutiu-se a criação do sistema unificado. “Foi a primeira vez que se falou sobre municipalização, saúde como direito. A medicina previdenciária caminhava para um lado e o sistema público caminhava para outro”, comenta a médica Ligia Bahia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

GOVERNO MILITAR

A ditadura militar, a partir de 1964, financiou empresários do setor de saúde para construir hospitais com o objetivo de comprar esses serviços, via previdência. “Ao final do regime militar, denúncias de fraudes eram intensas”, diz Ligia.





O processo de redemocratização levou à implementação do SUS, garantindo saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme determina a Constituição de 1988.





A implantação do sistema nunca seguiu a lei à risca. Fragilidades ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia da COVID-19. “Começa pela necessidade de ter base de financiamento e apoio político. É o maior sistema público universal com a menor proporção de financiamento público do mundo. Nenhum sistema público mundial tem financiamento menor que 70%. No Brasil, ele corresponde a 45% do gasto total com saúde”, explica Carlos Gadelha, doutor em economia.





Apesar disso, o SUS, por meio de pesquisa, atendimento, programas de prevenção, campanhas de vacinação e distribuição de remédios, fornece acesso a tratamentos oncológicos, sessões de hemodiálise, cirurgias de grande porte, implantes e internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por exemplo.





“No hospital universitário onde trabalho, construímos uma UTI em 20 dias, com recurso 100% SUS. Vejo um SUS que resiste muito. Com todas as suas fraquezas, lacunas e falhas, tem uma potencialidade enorme. Sem sombra de dúvida, é o maior patrimônio que o povo brasileiro tem nas mãos”, afirma Pedro Carvalho Diz, membro da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares.

VILÃO

“Geralmente, vemos somente fotos dos corredores lotados, de pessoas que morreram na fila de espera, de pessoas que não conseguiram um exame. Muitas vezes, o SUS se resume a hospital e fila do corredor. Na verdade, querem esquecer que o SUS é muito maior. Existe uma grande política e discurso que o invalidam e o personificam como um grande vilão”, ressalta o médico Pedro Carvalho.





Nadine Clausel, diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, defende que o Estado assegure recursos para o sistema.





“Com a perda de emprego e renda, as pessoas não conseguiram mais pagar os convênios e, consequentemente, o SUS acabou abarcando um contingente ainda maior de dependentes. O sistema público de saúde deveria ser uma política de Estado com orçamentação protegida, independentemente de quem esteja no governo”, afirma.

“SAÚDE TEM CURA”

Documentário de Silvio Tendler. 95m. Disponível no canal da Caliban Cinema no YouTube.