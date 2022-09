Vídeo: Briga de trânsito acaba com motorista em estado grave em Barbacena

Os dois homens trocam agressões até que um deles desmaia e o outro foge na cena do crime (foto: Redes sociais/Reprodução) Uma briga de trânsito em Barbacena, Campo das Vertentes, acabou com um dos motoristas internado em estado grave e o outro preso na última sexta-feira (8/9). Tudo foi captado por uma câmera de segurança.





Os dois dirigiam na rua Padre Anchieta, na região central da cidade, por volta das 16h. Um dos veículos, um HB20 cinza, saía da garagem quando deu ré em direção ao carro que passava na rua, e os dois colidiram.

Os dois motoristas, um de 59 e outro de 29 anos, que dirigia um Audi A4, saem do seus carros e começam a discutir.





É nesse momento que o mais jovem chuta o HB20, e a briga começa esquenta. Eles trocam agressões até que o homem de 59 anos cai no chão, e desmaia.





O motorista do Audi, então, entra no seu veículo e foge da cena do crime. Segundo a Polícia Militar, o homem disse que ficou “assustado”, e por isso foi embora. Ele foi encontrado em sua casa, no bairro São Cristóvão, e preso em flagrante.





O agressor foi levado para a Delegacia e, em seguida, para o Presídio de Barbacena. Uma fiança de R$ 3 mil foi fixada.