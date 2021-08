PM de BH acusado de matar homem em briga de trânsito pega 12 anos de prisão

O PM Ronildo Silva foi condenado por matar o empreiteiro Anderson Ignácio com tiros no tórax durante uma briga de trânsito (foto: Ivan Drummond/EM/D.A.Press) Após mais de dez horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Minas Gerais condenou, nesta quarta-feira (18/8) o policial militar Ronildo da Silva, de 51 anos, a 12 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do empreiteiro Anderson Cardoso Ignácio, de 48





Conforme a sentença judicial, os jurados mantiveram as qualificadoras do homicídio. O juiz Daniel Leite Chaves fixou o início do cumprimento da pena em regime fechado, mas Silva ainda pode recorrer em liberdade da decisão.





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o réu é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica desde abril de 2018.





O militar tem um condenação anterior também por homicídio. Consta nos registros da PM que ele cumpriu dois anos entre 1998 e 2000 por outro assassinato praticado no Sul de Minas.

Tiros no trânsito

De acordo com o processo, Ronildo atirou contra Anderson durante uma briga no trânsito. O policial, contudo, alegou ter feito os disparos por achar que seria assaltado.





A denúncia do Ministério Público sustenta que, no dia 2 de junho, o autor e a vítima circulavam pela Avenida Tereza Cristina. O empreiteiro teria feito uma manobra repentina na frente do policial, que estava de folga e portava uma pistola calibre 765, particular.





Nervoso, ele aproveitou o sinal vermelho, se aproximou de Anderson e, sem dizer nada, disparou contra ele. Em seguida, o primeiro-sargento deixou o local do crime e se apresentou ao batalhão da PM onde trabalha. Anderson Cardoso Ignácio foi atingido na região do tórax, perto do pescoço.