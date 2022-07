Delegado confessa, mas é liberado após matar motorista em briga de trânsito

Delegado do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc) foi liberado depois de "análise técnica-jurídica" e oitiva de testemunhas. (foto: Reprodução/PCMG)



De acordo com a Polícia Civil, a decisão de liberar o delegado se deu após “análise técnica-jurídica” e oitiva de testemunhas. Após confessar ser autor dos disparos que matou um motorista de caminhão-reboque na tarde dessa terça-feira (26/7), depois de uma briga de trânsito na saída do Viaduto Oeste, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o delegado Rafael Horácio, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc), foi liberado.De acordo com a Polícia Civil, a decisão de liberar o delegado se deu após “análise técnica-jurídica” e oitiva de testemunhas.









A liberação, feita pela “autoridade policial responsável pelo inquérito”, tem como fundamento a “apresentação espontânea” e a falta de “elementos jurídicos para a prisão do autor do fato”.





A Polícia Civil afirmou ainda que, no curso do inquérito, todas as diligências investigativas possíveis serão realizadas, como depoimentos de outras testemunhas, análise de laudos periciais e arrecadação de imagens de câmeras de vigilâncias.



“Tudo para que se chegue ao esclarecimento completo de todas as circunstâncias do crime, de maneira a proporcionar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário os elementos necessários ao processo criminal. Além disso, foi instaurado procedimento disciplinar para apuração rigorosa acerca da responsabilidade administrativa existente”, concluiu.





Assim como informado ontem, a PCMG garante que a corregedoria adotou medidas imediatas para apuração sobre os fatos e assegura que o inquérito policial será concluído no prazo legal de 30 dias, “com impessoalidade, imparcialidade e transparência, repudiando atitudes violentas, insensatas e incivilizadas de quaisquer pessoas, especialmente de seus servidores”.

Entenda

A discussão teria começado após o carro em que o delegado estava ser fechado pelo veículo da vítima. Durante um bate-boca, o policial saiu do automóvel, enquanto o outro motorista teria acelerado contra ele.

O delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão, atingindo a vítima no pescoço. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





O caso ocorreu na Avenida do Contorno, perto do cruzamento com a Rua Mato Grosso, na saída do Viaduto Oeste.