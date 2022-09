Acidente com vítima no Viaduto Leste causa retenção no trânsito do Centro

Congestionamento no trânsito causado por acidente no Viaduto Leste (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

As linhas do MOVE que passam pelo Viaduto Leste, no Centro de Belo Horizonte, no sentido avenida Antônio Carlos foram desviadas, após um acidente em cima da estrutura.De acordo com a BHTrans, a retenção no trânsito chegou na avenida do Contorno próximo à avenida dos Andradas e também causou reflexos na Avenida Afonso Pena. Muitos passageiros descemram dos ônibus presos no congestionamento. A via já foi liberada mas ainda há reflexos.