Jovem de 22 anos é morto com 10 tiros em São José da Lapa, na RMBH

O crime ocorreu na rua João Alves da Costa, bairro Dom Pedro I (foto: Google Maps/Reprodução)



Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (11/9) em São José da Lapa, na Grande Belo Horizonte. O rapaz, identificado apenas como Maros, estava sentado conversando com dois amigos na rua João Alves da Costa, bairro Dom Pedro I, quando um carro Audi antigo, de cor prata, apareceu.

Maros morreu no local, com 10 tiros. Seu amigo, que levou um tiro no braço e outro na mão direita, sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde está internado com quadro estável.





Os principais suspeitos, segundo os dois sobreviventes, são membros da Gangue da Rua 12, conhecidos como Perna, Dam-Dam e Lourinho. A polícia tem como principal hipótese de motivação do crime a disputa pelo tráfico de drogas na região.





No boletim de ocorrência foi registrado que a Polícia Militar encontrou um tablete de maconha, uma balança de precisão e dinheiro na casa da vítima.