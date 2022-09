Jovem bate moto e morre ao tentar fugir da polícia em MG

A viatura também bateu em um poste ao desviar do motociclista (foto: Divulgação/PMMG)

De acordo com a PM, o jovem, já conhecido no meio policial, foi encontrado em atitude suspeita durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora. Ao notar os militares, ele fugiu na moto ocasionando o acidente.

Os militares prestaram os primeiros socorros, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com a PM, o rapaz tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e ameaça.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

Um jovem, de 19 anos, morreu durante tentativa de fuga da Polícia Militar (PM), na noite dessa quinta-feira (8/9), em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. Para escapar dos policiais, o rapaz entrou na contramão, perdeu o controle da moto e bateu de frente com um poste.