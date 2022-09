Motorista perde controle e bate em poste, que cai e interdita Via Expressa

Samu foi acionado para socorrer uma vítima (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um poste caído na Via Expressa, no bairro Camargos, próximo à Arena MRV, em Belo Horizonte, atrapalha o trânsito na região nesta quarta-feira (7/9). A estrutura desabou após um motorista perder o controle do carro e colidir.