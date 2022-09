Laudo confirma falsificação de 1,5 tonelada de sabão em pó

O laudo foi enviado a Polícia Civil (PCMG) de Patrocínio e depois repassado ao Procon Municipal.

Segundo informações divulgadas pelo coordenador do Procon de Patrocínio, Rodrigo Oliveira, os supermercados onde foram realizadas as apreensões já podem ser ressarcidos do prejuízo após terem comprado produtos de origem falsificada.

“É o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor”, complementou Oliveira. Ele esclarece que, caso algum consumidor tenha sido lesado ou tem alguma suspeita sobre originalidade de produto adquirido, pode entrar em contato com o Procon de Patrocínio através do telefone 34-3839-1800.