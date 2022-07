Polícia apreende mais 79 caixas de sabão em pó falsificado em Patrocínio

Material foi apreendido em supermercado de bairro de Patrocínio na manhã de ontem (28/7) (foto: WhatsApp/Divulgação) Dois dias após a apreensão de cerca de 450 caixas de sabão em pó supostamente falsificado em supermercado de Patrocínio, no Alto Paranaíba , nessa quinta-feira (28/7), a Polícia Civil (PCMG) voltou a agir e descobriu mais 79 caixas do mesmo produto, sob a mesma suspeita, em outro local da cidade.

Em entrevista ao site PatrocínioOnLine, o coordenador do Procon de Patrocínio, Rodrigo Oliveira, relatou que, durante a apreensão mais recente, o proprietário do supermercado disse que comprou o produto de um supermercado maior na cidade.



“Em seguida, ele apresentou a nota fiscal do produto, e a Polícia Civil de Patrocínio foi acionada. Então, investigadores vieram até o local e apreenderam as 79 caixas”, declarou.

Ainda conforme Oliveira, possivelmente há mais caixas de sabão em pó supostamente falsificado distribuídas, principalmente, nos supermercados de bairros de Patrocínio. “Agora a gente vai intensificar a fiscalização, principalmente, nas mercearias e nesses supermercados. Mesmo assim é muito importante o consumidor denunciar”, destacou.

As caixas apreendidas nas duas ações conjuntas entre Procon e PCMG foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão da cidade.



Polícia Civil

Por meio de nota, a PCMG informou que, após denúncias de clientes ao Procon municipal, funcionários do órgão realizaram algumas verificações nos produtos e detectaram diferenças entre os produtos aparentemente “originais” e “falsificados”, como odor, layout das embalagens, origem de fabricação dos produtos e, por fim numeração dos lotes.

“Diante dos fatos, a Polícia Civil deslocou equipe de policiais coordenados pelo delegado, Geraldo Junio Gonçalves, ao local onde foi constatada a situação descrita e procedeu-se com a apreensão dos produtos, que serão submetidos a exames periciais para averiguação de sua autenticidade", disse em nota.



A Polícia Civil destaca a importância da participação da população por meio do Disque Denúncia Unificado 181 para um resultado mais rápido e eficaz das ações. 181 ou através do telefone 3831-1432, para um resultado mais rápido e eficaz das ações”, complementou.