Jovem que teria pichado frases satânicas é morto a tiros em Patrocínio

Segundo a PM, Yuri Augusto Silva Felizari tinha passagens policiais por homicídio, roubo e furto. Ele havia saído do presídio há cerca de um ano (foto: Funerária Nova Aliança/Divulgação)

Um jovem de 23 anos foi morto após ser alvejado por vários disparos de arma de fogo, na noite dessa segunda-feira (9/5), em Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Suécia e Argentina, no bairro Nações.





De acordo com relatos de parentes à Polícia Militar (PM), Yuri Augusto Silva Felizari tinha problemas de relacionamentos na vizinhança. Ele estaria pichando muros de casas com dizeres satânicos e falando que compraria uma metralhadora para matar os moradores do bairro.









Quanto ao crime, algumas pessoas contaram à Polícia que ouviram os disparos de arma de fogo. Ao saírem de suas residências, depararam-se com a vítima caída ao solo, mas não viram nenhum suspeito.





Outra testemunha relatou que instantes depois do crime observou um homem correndo pela Avenida Argentina em direção à Rua Japão.





Vítima foi alvejada por sete tiros





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais identificou sete perfurações de balas em Yuri Felizari: três no lado esquerdo do rosto, além de três no braço esquerdo e uma no braço direito.





Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal de Patrocínio para se submeter aos exames cabíveis.





“Até momento, nenhum suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão e um procedimento investigativo foi instaurado para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime”, manifestou-se a PCMG por meio de nota.





Conforme a Funerária Nova Aliança, o sepultamento de Yuri Felizari foi realizado na tarde desta terça-feira (10/5), às 16h, no Cemitério Municipal de Patrocínio.