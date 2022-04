Homem com tornozeleira eletrônica é morto com oito tiros em Santa Luzia

Motivo do crime teria sido um acerto de contas (foto: PM/Divulgação)

A polícia tenta desvendar o mistério acerca do assassinato de um homem no Bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/4). O corpo de Fabrício Marcelino Pires, de 32 anos, foi encontrado numa via pública com marca de tiros de revólver, provavelmente calibre 38.

A perícia esteve no local e constatou que foram oito disparos contra o homem, sendo dois no braço e oito na cabeça. O crime ocorreu por volta das 19h45 na Avenida Heli Alencar da Silveira.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava usando tornozeleira eletrônica do sistema prisional. Pelas informações obtidas por meio do equipamento, o homem esteve o dia todo na Vila Ferraz, no Bairro Frimisa, na própria cidade.





A causa do assassinato ainda é investigada, mas pode estar relacionada a um acerto de contas.