Prefeitura de Patrocínio pagou R$ 600 mil por show de Gusttavo Lima

Show de R$ 600 mil de Gusttavo Lima em Patrocínio em abril (foto: Reprodução/Redes sociais)

Antes do cancelamento do show em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, o cantor sertanejo Gusttavo Lima já havia recebido R$ 600 mil da Prefeitura de Patrocínio, no Alto Paranaíba, para uma apresentação em abril deste ano. O show fez parte das comemorações do aniversário do município, que desembolsou outros R$ 250 mil para pagamento das duplas Jads & Jadson e João Bosco & Vinícius para a mesma celebração.

O montante de R$ 850 mil era de responsabilidade da Prefeitura de Patrocínio, como aponta o acordo de cooperação firmado com o Sindicato dos Produtores Rurais local datado de 8 de fevereiro de 2022 e assinado pelo prefeito Deiró Moreira Marra (DEM) e pelo presidente da entidade, Marconi Malagoli. Os três contratos foram celebrados com dispensa de licitação para que os artistas se apresentassem nos dias 6, 7 e 9 de abril, dentro da chamada Fenacafé 2022, em comemoração aos 180 anos do município.

O sindicato, com recursos próprios, contratou outras duas duplas, Bruno & Marrone e Jorge Henrique & Rodrigo, ao preço de R$ 410 mil, para apresentações nos dias 8 e 9 de abril no mesmo evento em Patrocínio.

Enquanto a contratação de Gusttavo Lima, por meio da empresa Balada Eventos e Produções, foi a mais cara para a prefeitura, o show de João Bosco & Vinícius custou R$ 150 mil aos cofres locais, pagos à empresa S4 Produções Artísticas.



Ao mesmo tempo, a apresentação de Jads & Jadson teve o custo de R$ 100 mil ao erário municipal, desembolsados para a empresa de produções artísticas que leva o mesmo nome da dupla.

O custo das três duplas é equivale a 25% de todo o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Patrocínio para 2022. De acordo com o detalhamento de despesas da Lei Orçamentária Anual local, o valor previsto para a pasta é de aproximadamente R$ 3,3 milhões no ano.

Prefeitura e artistas Em contato com a Prefeitura de Patrocínio, a reportagem enviou questionamentos sobre origem dos recursos municipais para custeio dos shows, a respeito também da negociação, sobre possível análise do montante por parte do Legislativo local, motivo da dispensa de licitação e também a possibilidade de apresentação de artistas locais.

Segundo o secretário de Comunicação de Patrocínio, Helton Rodrigues Borges, as respostas dependeriam de levantamentos junto ao jurídico municipal e de outras pastas, o que poderia ser finalizado apenas nesta terça-feira (31/5). “Todos os contratos, dos três shows, seguiram a normalidade e trâmites legais, com dispensa de licitação. Inclusive como feito em anos anteriores”, disse também o secretário.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com as assessorias das duplas e do cantor Gusttavo Lima, mas não obteve resposta até o início da noite desta segunda-feira (30/5).



Conceição do Mato Dentro

Uma apresentação que Gusttavo Lima que faria na cidade de Conceição do Mato Dentro em junho custaria ao município R$ 1,2 milhão, mas foi cancelada após o contrato ser exposto em reportagem do Estado de Minas.



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento para apurar os cachês de R$ 2,34 milhões a serem pagos pela Prefeitura na região Central de Minas a cantores sertanejos que se apresentariam no município entre os dias 17 e 23 de junho.



O Estado de Minas revelou que, além de Gusttavo Lima, houve contratação de Bruno e Marrone por R$ 520 mil, Israel e Rodolffo, com cachê de R$ 310 mil, Di Paullo e Paulino, por R$ 120 mil, João Carreiro, por R$ 100 mil e Thiago Jhonathan, por R$ 90 mil.