Prefeitura de Itapecerica vai gastar mais de R$ 560 mil com shows

Festival de Inverno é realizado há mais de 25 anos em Itapecerica (foto: Divulgação/Prefeitura de Itapecerica)

Os shows, anunciados como os principais, dos festivais de Gastronomia Rural e de Inverno de Itapecerica , no Centro-Oeste de Minas, vão custar mais de R$ 566 mil. O montante para pagar seis apresentações artísticas sairá diretamente dos cofres da prefeitura e uma parcela de patrocínio privado.



Até o momento não estão disponíveis no Portal da Transparência os contratos de Gino & Geno e César & Paulinho. As duplas sertanejas estão na programação do Festival de Gastronomia, que começa em 16 de junho.



Soma-se a eles, Marcos Paulo & Marcelo. A dupla vai receber R$ 61,7 mil para se apresentar em praça pública no município de pouco mais de 21,7 mil habitantes.



A fatia maior é do Festival de Inverno, marcado para o final de julho. Os três shows principais vão custar R$ 504,6 mil à prefeitura.



O cachê mais caro é o de Amado Batista (R$ 189,6 mil) que sobe ao palco no dia 31/7, seguido por Melim (R$ 135 mil), que se apresenta no em 29/7 e Elba Ramalho e Geraldo Azevedo que, juntos, vão receber R$ 180 mil. O dueto será no dia 30/7.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o Festival de Gastronomia, realizado há 14 anos, conta também com patrocínio privado, já o de Inverno, promovido há mais de 25 anos, será totalmente custeado com dinheiro público.



Os eventos atraem cerca de 80 mil pessoas à cidade e são responsáveis, em parte, por movimentar a economia local. “O impacto é muito grande, pois movimenta o comércio e o setor de prestação de serviços, gera emprego e renda”, informou a prefeitura.

Show contratados para o Festival de Inverno de Itapecerica (foto: Portal da Transparência)

Show contratado para o Festival de Gastronomia de Itapecerica (foto: Portal da Transparência)

Gastos com cultura

Os eventos voltam a ser realizados após dois anos parados em decorrência da pandemia da COVID-19. O investimento em cultura, no ano passado, ficou abaixo do registrado em 2019, último ano, antes da suspensão.



Itapecerica, que arrecadou R$ 58,4 milhões em receita em 2021, segundo o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MG), aplicou R$ 542.018,35 na Secretaria de Cultura no ano passado, contra R$ 1.457.521,46 em 2019.

Vizinho também terá shows

A 21 quilômetros dali, está Camacho. O município de 2,8 mil habitantes também vai custear, no mesmo período do Festival de Gastronomia, shows gratuitos para a população. Serão R$ 295 mil para pagar cachês de Maria Cecília e Rodolfo (R$ 70 mil), Jéssica Rodrigues (R$ 10 mil), Humberto e Ronaldo (R$ 105 mil) e Mato Grosso e Matias (R$ 110 mil).