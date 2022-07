PM estoura fábrica clandestina e apreende 6 toneladas de sabão em pó

Seis toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidas, nesta quinta-feira (28/7), no Centro Industrial de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. O produto estava em uma fábrica clandestina que operava há cerca de 15 dias. A Polícia Militar (PM), identificou o local após denúncia anônima.



Quando os policiais chegaram, o sabão em pó estava sendo acondicionado em embalagens da marca Omo. Foram apreendidos 66 fardos com caixas vazias da mesma marca, além de equipamentos usados em todo o processo uma moto, uma caminhonete e uma empilhadeira. Um microônibus usado para o transporte dos trabalhadores também foi apreendido.



Dois homens, de 55 e 56 anos, foram presos. Um deles é de Oliveira e o outro, de Nova Serrana, na mesma região. Ambos foram levados para a delegacia de Oliveira e não repassaram nenhuma informação à polícia.



De acordo com a PM, 22 pessoas trabalhavam no local no momento da apreensão. Todas foram dispensadas. U



A Vigilância Sanitária e Receita Estadual foram acionadas e estiveram no local para as devidas providências. Os materiais apreendidos ficaram no local para o devido encaminhamento pela Polícia Civil. A perícia também esteve no local.

O sabão em pó estava sendo embalado quando a Polícia Militar chegou (foto: Divulgação/PMMG)



Apreensões em supermercado

Nesta semana a Polícia Civil também apreendeu 450 caixas de sabão em pó em um supermercado de Patrocínio, no Alto Paranaíba. A apreensão ocorreu após denúncia de uma consumidora que estranhou o produto.

Em junho passado, a apreensão ocorreu em Pará de Minas , também no Centro-Oeste. Foram 36 toneladas em uma fábrica clandestina.

Desde o ano passado, a atuação de quadrilhas é investigada pela polícia. Em fevereiro deste ano, uma operação resultou na apreensão de 230 toneladas de sabão em pó falsificados em Divinópolis

*Amanda Quintiliano especial para o EM