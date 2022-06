Polícia apreende 36 toneladas de sabão em pó falsificado em Pará de Minas

Dois homens foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional. Ao todo, 21 pessoas foram conduzidas à delegacia. (foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil apreendeu nessa quinta-feira (9/6), aproximadamente 36 toneladas de sabão em pó, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste do estado. Os policiais localizaram um galpão que estava sendo utilizado como fábrica clandestina do produto.

Durante a operação, a equipe policial flagrou a chegada de um caminhão que estava sendo carregado com grande quantidade de sabão em pó, já embalado e pronto para ser distribuído.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens, apontados como responsáveis pelo galpão, foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional. Ao todo, 21 pessoas foram conduzidas à delegacia.

Além do material falsificado, foram apreendidos um caminhão, uma caminhonete, uma van, uma arma de fogo, munições e uma porção de maconha.

Essa não é a primeira vez que acontecem operações desse tipo na região. Em 2021, em Nova Serrana, cerca de 75 toneladas de sabão em pó foram apreendidas. Em fevereiro deste ano, outra grande apreensão, de aproximadamente 300 toneladas do material falsificado, foi realizada nas cidades de Divinópolis, Itaúna e São Gonçalo do Pará.

Investigações

Na ação dessa quinta-feira, o inquérito policial foi instaurado e as investigações continuam para apurar a autoria, a propriedade do galpão e de todo o maquinário utilizado para a falsificação do material.

Segundo os policiais, ações de fiscalizações em redes de supermercado também estão em curso a fim de identificar suspeitos de envolvimento no esquema e apreender o produto falsificado.