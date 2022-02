Polícia apreende 230 toneladas e descobre esquema de falsificação de sabão

O sabão vinha da Bahia e era embalado e distribuído em Divinópolis e São Gonçalo do Pará (foto: Amanda Quintiliano) Com a apreensão de 230 toneladas de sabão em pó falsificado em Divinópolis e São Sebastião do Oeste, ambos no Centro-Oeste mineiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trabalha agora para identificar os membros da quadrilha. Os delegados divulgaram detalhes sobre o crime nesta terça-feira (15/2) e falam em pelo menos 30 pessoas envolvidas no esquema milionário.



Para tentar desviar a atenção da polícia, os suspeitos dividiram o esquema em duas cidades. Em Divinópolis, ficava apenas o galpão de estoque. Toda a carga que vinha da Bahia era descarregada nele. Na sequência, eram transportados cerca de dois caminhões por dia para outros dois galpões, ambos em São Gonçalo do Pará, á menos de 30 km de distância, onde o produto falsificado era embalado e distribuído.





Durante a operação, além do sabão, foram apreendidos:





dois caminhões

seis carretas

três empilhadeiras

três betoneiras

três esteiras de produção

13 balanças digitais

milhares de lacres e caixas de papelão falsificados com a marca OMO para a embalagem do produto

dois aparelhos celulares

diversos livros com anotações contábeis e de colaboradores



Uma pessoa, gerente no galpão em Divinópolis, foi presa. O jovem de 27 anos foi levado para o presídio Floramar e deverá responder por falsificação de produto destinado a saneamento, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



A Vigilância Sanitária e a Receita Estadual estiveram nos galpões. Foram lavradas autuações por sonegação fiscal. A empresa responsável pela marca tomou conhecimento dos fatos e tem prestado o apoio técnico e logístico necessário.



A investigação



“Parte desta quadrilha migrou para Divinópolis na tentativa de ocultar da Polícia Civil, das instituições de segurança a continuidade da prática de falsificação de sabão em pó”, explica o chefe do 7º Departamento da Polícia Civil, o delegado Flávio Tadeu Destro.



A operação de ontem é o primeiro passo. “Vamos avançar para que possamos identificar os receptadores, as empresas, redes, eventualmente envolvidas com a exposição destes materiais para aquisição do consumidor”, afirma.

(foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)



Pela grande quantidade de material apreendido, acredita-se que a distribuição não se concentra apenas no Centro-Oeste de Minas. “É muito provável que ele tenha destinação para outros estados”, completa o delegado.



Por dia, a produção girava em torno 30 toneladas. Considerando uma embalagem de 800 gramas, seriam 37,5 mil caixas por dia. Ao mês, estima-se que a quadrilha lucrava cerca de R$ 3 milhões com a comercialização. O sabão em pó era comprado de uma empresa na Bahia a R$ 1,30 o quilo para embalagem.



“Uma terceira parte da investigação é a financeira para se verificar esses lucros obtidos a partir desta prática, rastrear este dinheiro, os responsáveis pela lavagem de capitais, que alguns já foram até identificados, para se obter aí também o bloqueio e sequestro destes bens e valores da prática delitiva”, explica o delegado Wesley Castro.



Para tentar camuflar o esquema de falsificação, apurou-se que os líderes trabalhavam na legalização de uma empresa de fachada de produção própria.



*Amanda Quintiliano especial para o EM