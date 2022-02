Pedido de casamento durante voo de paraglider vira acidente no Sul de Minas

Pedido radical e romântico terminou em acidente (foto: CBMMG/divulgação)

Um pedido de casamento durante voo de paraglider virou acidente em Extrema, no Sul de Minas. O homem de Bragança Paulista, interior de São Paulo, disse ser experiente com mais de 100 horas de voo. Mas durante o trajeto, ele teria perdido o controle do equipamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por um casal que também estava no pico do Lobo Guará e viu o acidente. Por ser um local de difícil acesso, os bombeiros demoraram cerca de 30 minutos para começar o resgate.

Acidente aconteceu após pedido de casamento (foto: CBMMG/divulgação)

No local, segundo os bombeiros, o homem disse que decidiu pedir a namorada em casamento no ar. Mas durante o trajeto, ele perdeu o controle do equipamento e o casal caiu.

“O caso aconteceu durante um voo duplo. Ele estava com a aliança, chegou a fazer o pedido, ela aceitou. Chegaram a trocar alianças, mas em determinado momento, aconteceu o acidente. A gente ainda não sabe o que aconteceu pela experiência do piloto”, afirmou um dos bombeiros que atendeu à ocorrência.

Segundo os militares, a mulher, que é de Pedralva, também no Sul de Minas, caiu por cima do homem e teve ferimentos leves. Já o piloto foi socorrido com suspeita de trauma na bacia. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Extrema. “Na hora do socorro dele, precisamos tirar a aliança dele e entregamos para a noiva. Ele já estava com a aliança”, confirmou o bombeiro.

Pedidos inusitados em alerta

No começo do mês, outro pedido de casamento inusitado em Extrema deu trabalho para os Bombeiros. Os militares foram acionados após um homem planejar um pedido de casamento para a namorada. Segundo os bombeiros, o namorado tentou inovar e enfeitou o apartamento com rosas e outros objetos românticos para esperar a mulher chegar de viagem.

Pedidos inusitados merecem atenção no Sul de Minas (foto: Redes Sociais)

Mas ao sair para buscar a mulher na rodoviária, o namorado esqueceu uma vela acesa em cima da cama. Quando eles retornaram, o apartamento estava em chamas. O casal foi socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.