Polícia fecha fábrica de falsificação de sabão em pó em Nova Serrana

No galpão utilizado para falsificação do sabão em pó, trabalhavam 23 pessoas e foi encontrada uma estrutura para produção em grande escala (foto: 60ºBPM / Divulgação)

Foi localizado em Nova Serrana, cidade do Centro Oeste de Minas, um galpão com estrutura de uma fábrica que estava sendo utilizado para a produção de sabão em pó falsificado. De acordo com a Polícia Militar do 60º Batalhão, no local trabalhavam 23 pessoas na fabricação/adulteração de um produto alusivo a sabão em pó com aparato para grande produção.





Cerca de nove toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidas em Nova Serrana (foto: 60ºBPM / Divulgação)





No galpão, que fica no Bairro Industrial, além das pessoas trabalhando havia esteiras para embalar, aproximadamente 18 mil embalagens, empilhadeiras, balanças e cerca de 900 caixas. Foram encontradas também aproximadamente nove toneladas de sabão em pó falsificado.

(foto: 60ºBPM / Divulgação)



Um homem de 49 anos que se identificou como gerente de produção foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Serrana. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local. A empresa responsável pela marca que estava sendo falsificada foi acionada e ficou encarregada de enviar um representante para assumir a propriedade da carga.