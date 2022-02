Chuva: tromba d'água deixa estragos em Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas

Temporal deixa estragos em Sapucaí-Mirim (foto: Reprodução vídeo)

Uma tromba d’água atingiu a cidade de Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas, na tarde desta terça-feira (14/2), deixando muitos estragos pela cidade e também na zona rural. Os moradores relataram que foi um fim de tarde com muito vendaval.

A Prefeitura de Sapucaí-Mirim publicou uma nota nas redes sociais para informar que está concentrando ações para amenizar os transtornos causados pelas fortes chuvas ocorridas na cidade. “O fenômeno conhecido como tromba d'água atingiu a área localizada no final da Av. Presidente Vargas e início da Estrada do Rodeio, arrastando um grande volume de lama, vegetação e galhos, invadindo casas, obstruindo bueiros, acumulando muita sujeira na via pública”, disse assessoria de imprensa.

“Entrada do rodeio, tudo parado. Trevo principal. Nossa mãe do céu! Água? Coisa de louco!” , disse morador em vídeo compartilhado.







A zona rural também foi atingida pela chuva. A Secretaria de Obras vinha trabalhando em muitos trechos rurais que ficaram precários por causa das chuvas registradas em janeiro. Segundo a prefeitura, medidas necessárias estão sendo tomadas para diminuir as dificuldades e riscos.

“Desde ontem, equipes de diversas secretarias da Prefeitura Municipal, principalmente, Obras, Assistência Social e Defesa Civil Municipal, estão empenhadas na limpeza, oferendo auxílio às famílias atingidas”, afirma.

A Defesa Civil está trabalhando para contabilizar os moradores afetados com a chuva. “A Prefeitura Municipal de Sapucaí-Mirim se solidariza com as famílias, empresas que tiveram perdas patrimoniais além do abalo emocional pela tragédia ocorrida na tarde de ontem. Colocamo-nos à disposição para cooperar neste momento”, ressalta.

Situação de emergência

O número de cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas intensas da última semana subiu para 420, conforme boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec) Ao todo, 55.229 pessoas estão desalojadas, enquanto 9.018 estão desabrigadas. O número de mortes em decorrência dos temporais aumentou para 26.

Para auxiliar prefeituras e minimizar impactos das chuvas, o governo de Minas lançou, em janeiro, o plano Recupera Minas, que irá destinar R$ 603 milhões em recursos estaduais em medidas imediatas ou de rápida implementação. Entre os principais projetos do plano está o pagamento emergencial de um auxílio de R$ 1.200, divididos em três parcelas, aos desabrigados e desalojados no estado. Serão investidos R$ 78 milhões, devendo beneficiar cerca de 60 mil pessoas.

Os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública já podem assinar os termos de aceite para receber os recursos do plano Recupera Minas.





Na última semana, o governo enviou ofícios às prefeituras com orientações sobre os procedimentos. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) garantiu o prazo de 45 dias a partir da assinatura do aceite para que as prefeituras possam preencher os planos de serviço. Desta forma, os montantes chegam aos beneficiários o mais rapidamente possível. A data de recebimento do recurso irá depender do cumprimento de cronograma pelos municípios.