Chuva: 242 cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e alagamentos

Risco de tempestades e alagamentos é alto em mais de 200 cidades mineiras (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) 242 municípios mineiros - incluindo Belo Horizonte e a Região Metropolitana - estão sob alerta de tempestades pelas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado com a previsão de chuvas intensas, com ventos de 100 km/h e risco de alagamentos e queda de árvores, até a manhã desta quarta-feira (16/2).





De acordo com a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade de ventos, um vento com a velocidade entre 89 km/h e 102 km/h é classificado como "tempestade". "Árvores arrancadas e danos estruturais em construções" são alguns dos riscos.

O Inmet destaca que, além de Belo Horizonte e Região Metropolitana, as regiões da Zona da Mata, Central Mineira, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro também serão afetadas pelas tempestades.





Além disso, há outros dois alertas, que contemplam 31 cidades, mas com intensidade de chuva menor. "Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", dizem os comunicados, um válido até às 23h55 de hoje e outro até as 10h de amanhã.

Chuva nos próximos dias





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes afirma que ao decorrer da semana ainda teremos essa condição de instabilidade no tempo.





"A partir de quarta-feira as chuvas se intensificam no estado. Quarta e quinta dias mais fechados, com chuva a qualquer hora, e na sexta-feira momentos de mormaço e abertura, mas ainda com bastante nebulosidade e temperaturas bem controladas pela quantidade de nuvens", explica a meteorologista.





As instruções do Inmet em caso de rajadas de vento são para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, orienta que os motoristas não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O Inmet também orienta que, se possível, as pessoas mantenham os aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia desligados durante o período dos temporais.





Confira as cidades de Minas com alerta de chuva intensa com risco potencial (válido até às 10h desta quarta-feira, 16/2):

Guarda-Mor

Paracatu

Unaí





Confira as cidades de Minas com alerta de chuva intensa com risco potencial (válido até às 23h55h desta terça-feira, 15/2):









Albertina

Andradas

Bom Repouso

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Conceição dos Ouros

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Estiva

Extrema

Gonçalves

Inconfidentes

Itapeva

Jacutinga

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Paraisópolis

Piranguçu

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Tocos do Moji

Toledo

Wenceslau Braz





Confira as cidades de Minas com alerta de tempestades (válido até às 10h desta quarta-feira, 16/2):





Abaeté

Acaiaca

Aguanil

Alfredo Vasconcelos

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Andrelândia

Antônio Carlos

Araçaí

Aracitaba

Arantina

Arapuá

Araújos

Arcos

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Biquinhas

Boa Esperança

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus do Amparo

Bom Sucesso

Bonfim

Brás Pires

Brumadinho

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Camacho

Campo Belo

Campos Altos

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capim Branco

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Carrancas

Casa Grande

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Chácara

Cipotânea

Cláudio

Conceição da Barra de Minas

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzília

Curvelo

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divinópolis

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Ewbank da Câmara

Florestal

Formiga

Fortuna de Minas

Funilândia

Goianá

Guapé

Guaraciaba

Guarani

Ibertioga

Ibiá

Ibirité

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Ingaí

Inhaúma

Itabirito

Itaguara

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Japaraíba

Jeceaba

Jequitibá

Juatuba

Juiz de Fora

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Santa

Lamim

Lavras

Leandro Ferreira

Lima Duarte

Luminárias

Luz

Madre de Deus de Minas

Maravilhas

Mariana

Mário Campos

Martinho Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Morada Nova de Minas

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Serrana

Nova União

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Passa Tempo

Paula Cândido

Pedra do Indaiá

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequi

Perdigão

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Piranga

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Pompéu

Porto Firme

Prados

Pratinha

Presidente Bernardes

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Ritápolis

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Luzia

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João del Rei

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São Roque de Minas

São Sebastião do Oeste

São Tiago

São Vicente de Minas

Sarzedo

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Serra da Saudade

Sete Lagoas

Silveirânia

Tabuleiro

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Ubá

Vespasiano





