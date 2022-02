Escolas têm aulas suspensas por cheia de rio; cresce número de desalojados

Rio Paranaíba está 11 metros acima do normal (foto: Reprodução/CBMG)

Três escolas da zona rural de Patos de Minas tiveram as aulas suspensas por tempo indeterminado devido à cheia do Rio Paranaíba. Ainda que as águas do curso estejam com tendência de baixa há dois dias, acessos estão bloqueados e o número de famílias desalojadas voltou a crescer e chegou a mais de 140.





Segundo o comunicado da Prefeitura do Alto Paranaíba, estão suspensas as atividades nas escolas municipais Gino André, na comunidade de Posses do Chumbo, João Gualberto, na região de Curraleiro, e Cônego Getúlio, no distrito de Pilar.

O problema para essas instituições é a falta de condições das estradas que dão acesso aos locais, extremamente prejudicados com as enchentes. “Para garantir a segurança de todos, as escolas mencionadas terão ensino remoto nos próximos dias. A prefeitura já trabalha em um plano emergencial para a recuperação das estradas, para que as aulas presenciais retornem o mais breve possível”, diz o informe municipal.

Desalojados A semana começou com outras 26 famílias desalojadas em Patos de Minas, o que fez o número total chegar a 147 delas fora de casa, forçadas pela cheia do Rio Paranaíba, que nesta segunda estava com mais de 11 metros acima do normal. Com isso, 380 pessoas foram afetadas.

Apesar de o rio não estar mais enchendo, as águas baixam lentamente, segundo o Corpo de Bombeiros. Entre domingo (13/2) e esta segunda, por exemplo, a queda do nível foi de apenas 15 centímetros.