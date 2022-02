Mais de 740 cidades mineiras estão sob risco de alagamentos até quarta

Mineiros de diferentes cantos do estado devem ficar atentos nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas distintos para o risco de chuvas - sendo que dois dos comunicados apontam o grau de severidade como "grande perigo" e "perigo". Ao todo, mais de 740 cidades podem ser atingidas.

Mais regiões podem sofrer com alagamentos em Minas

"Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário", diz o primeiro alerta, válido para até 10h de amanhã (2/2).

Essa velocidade prevista é considerada pela Escala Beaufort - responsável por classificar a intensidade dos ventos - um vento de tempestade (veja abaixo a lista com as cidades).

Já o segundo alerta, com grau de "perigo", prevê chuva e vento um pouco mais amenos - mas com potencial de causar transtornos. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o comunicado (veja a lista de cidades abaixo).

Por fim, o terceiro alerta, com grau de "perigo potencial", contempla o Norte e o Noroeste mineiros, além do Vale do Jequitinhonha. "Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o comunicado ().