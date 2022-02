Chuva forte alaga avenidas e ruas da cidade de Passos; veja vídeo

Carro foi levado pela chuva (foto: Redes Sociais/Reprodução) Chuvas fortes alagaram pontos de avenidas e ruas de Passos, cidade no Sul de Minas, nesta quinta-feira (10/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o temporal atingiu a cidade por volta das 15h e, com o volume alto, o córrego São Francisco acabou transbordando.

No entanto, os bombeiros não reistraram nenhuma ocorrência de pessoas ilhadas, pontos de desabamento ou colapso em estruturas.

“Apesar da forte chuva, nenhum acionamento de destaque relacionado à chuva”, diz o CB em comunicado pelas redes sociais.

Avenida tomada pela água

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um carro sendo arrastado pela força da água na Avenida da Moda.

Não havia ninguém dentro do veículo. Com as imagens, dá para perceber que o comércio sofreu com a água, que acabou entrando nas empresas.

Parte baixa da Avenida da Moda teve comércio inundado e empresas foram totalmente invadidas pela água (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O vídeo mostra também uma empresa de recicláveis que ficou totalmente coberta pela água, mas, segundo os bombeiros, a chuva durou poucos minutos e os

pontos de alagamento começaram a diminuir.

Não houve registro de feridos e de pessoas desabrigadas.