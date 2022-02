Mais de 190 cidades mineiras podem ter vento de tempestade e alagamento

Inmet alerta para o risco de quedas de galhos e árvores, como as que ocorreram em abril de 2020 na Região Oeste de BH (foto) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Mineiros de quase 200 cidades - mais precisamente, 194 - devem ficar em alerta pelas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado com a previsão de chuvas intensas, com ventos de 100 km/h e risco de alagamentos e queda de árvores, até a manhã de sexta-feira (4/2).

Segundo a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade de ventos, um vento com a velocidade entre 89 km/h e 102 km/h é classificado como "tempestade". "Árvores arrancadas e danos estruturais em construções" são alguns dos riscos.

O Inmet divulgou dois alertas com esse mesmo conteúdo para duas regiões distintas de Minas: Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e Zona da Mata e Vale do Mucuri.

Há um terceira alerta, que contempla praticamente todo o estado - 797 dos 853 municípios mineiros -, mas com intensidade de chuva menor. "Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o comunicado, também válido até às 10h de amanhã.

A lista de cidades contempladas, que inclui Belo Horizonte, pode ser conferida aqui . "Chuvas em forma de pancadas agora à tarde e à noite. A tendência para os próximos é de continuidade dessa chuva", explica Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.

E o clima?

A temperatura na capital deve chegar aos 28ºC, e a umidade relativa mínima do ar em torno de 70%. A máxima prevista é no Norte de Minas, com 35ºC, e a mínima registrada foi de 15.8º em Maria da Fé, no Sul de Minas.





A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção e evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





Além disso, recomendam que, se possível, não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.

11h11 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (4).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/JTrEma9fbo %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 3, 2022



