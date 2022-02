Desvio na BR-381 é liberado para o tráfego, em Nova Era

O desvio no KM 321 da BR-381 tem cerca de 100 metros (foto: PRF/Divulgação e Redes Sociais/Reprodução) O desvio construído pela empresa contratada pelo DNIT no Km 321 da BR-381 – o trecho ficou intransitável por causa de uma movimentação de massa causada pela chuva – foi liberado para o tráfego na manhã desta quinta-feira (3/2), em Nova Era. A pista construída não é pavimentada, mas foi revestida com saibro (pó de pedra), que evita o barro e a lama.





9h04 - Nova Era, BR 381, km 321, PISTA LIBERADA em desvio, trânsito flui em Siga e pare, há fila em ambos os sentidos. Abaixo seguem demais BRs com interdição: pic.twitter.com/TrcglOel0N — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) February 3, 2022

A Polícia Rodoviária Federal informou a liberação aos usuários da rodovia em um tuíte publicado às 9h04. “Nova Era, BR 381, km 321, PISTA LIBERADA em desvio, trânsito flui em siga e pare, há fila em ambos os sentidos”.











Amigos da BR-381 Os motoristas comemoram a liberação do trecho. No grupo “Amigos da BR-381”, no WhatsApp, eles publicaram vídeos atravessando os quase 100 metros de desvio, mostrando que a pista é segura e a travessia rápida, cerca de 40 segundos.

“Antes a gente tinha de rodar cerca de uma hora pelos desvios das BR-262, pelas estradas de São Domingos do Prata, Marliéria e Timóteo, ou por Guanhães”, disse Edmilson de Almeida, motorista que viaja com frequência entre Governador Valadares e Belo Horizonte.





O DNIT informou que o desvio somente foi construído depois que os técnicos deste departamento identificaram, em 21/1, um novo deslocamento do maciço e a continuidade de movimentação de terra no talude do trecho. A pista de terra do desvio é lateral ao trecho onde o asfalto foi totalmente destruído com a movimentação de massa que desceu de um talude no dia 14 de janeiro de 2022. O DNIT informou que o desvio somente foi construído depois que os técnicos deste departamento identificaram, em 21/1, um novo deslocamento do maciço e a continuidade de movimentação de terra no talude do trecho.

Após essa nova ocorrência, que estava comprometendo as áreas previstas para o desvio, as obras foram iniciadas, com a estabilização do local. Segundo o DNIT, os técnicos esperaram essa confirmação para garantir a segurança das equipes que atuaram no local e dos usuários da rodovia.