Trecho de 100 metros da BR-381 é engolido por uma cratera em Nova Era

O trecho de aproximadamente 100 metros, no KM 321, foi engolido por uma cratera (foto: Reprodução/Vídeo/Rdes sociais)

A BR-381 está totalmente interditada no trecho entre Ipatinga e Nova Era, na altura do KM 321, próximo ao restaurante Siribi Colonial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não há previsão para liberar as duas pistas, engolidas por uma cratera de 100 metros de comprimento, por volta de 10h desta sexta-feira (14/1).

Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já está no local avaliando os estragos e planejando o reparo nas duas pistas. Como o trabalho será demorado, os motoristas devem procurar rotas alternativas para seguir viagem nos dois sentidos, Vale do Aço/Belo Horizonte/Vale do Aço.

Uma das rotas é sair da BR-381 e entrar na MG-760, que, no entando, não está em boas condições de tráfego, por causa das fortes chuvas na Região Central de Minas no início da semana.

Outra alternativa é entrar na BR-262 e seguir até Realeza, subindo a BR-116 no sentido Caratinga, entrando na BR-458, logo depois de Inhapim, e seguindo até Ipatinga, onde as pistas da BR-381 poderão ser acessadas, sem bloqueios.