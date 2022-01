Duas batidas deixam trânsito lento na BR 381 sentido BH em Itatiaiuçu

Próximo a cidade de Itatiaiuçu (foto: Google Street View/Reprodução) Dois acidentes na BR-381, sentido Belo Horizonte, nas primeiras horas desta sexta-feira (14/1), causaram congestionamento de 4 km, na altura da cidade de Itatiaiuçu.

A concessionária informou que uma pessoa, ainda não identificada, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital da cidade de Itaúna.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente a pista foi interditada. Às 8h43, a pista em direção a BH, no km 539, já havia sido liberada para o tráfego.

As causas das colisões estão sendo apuradas pela perícia técnica.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen