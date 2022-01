Água das chuvas invade Belleus, tradicional parada de mineiros na BR-381

Estacionamento da lanchonete coberto pela água (foto: Reprodução Rede Sociais )





Nesta segunda-feira, lanchnete está com as portas fechadas e sem funcionários no local. O estacionamento, que fica à margem da rodovia, está alagado e sem possibilidade de um veículo entrar.



Em razão da pandemia da COVID-19, o Belleus ficou fechado de março de 2020 a novembro de 2021, quando reabriu as portas e o estacionamento para os viajantes da 381. Conhecido por seu pão de quejo, que pode ser comprado pronto na hora ou levado para assar em casa, e o capuccino, o local se tornou um ponto tradicional na rodovia.





São Gonçalo do Rio Abaixo sofre com alagamentos. Ruas e avenidas do centro da cidade foram cobertas pelas águas. Conforme a prefeitura, a população ribeirinha saiu de suas casas, mas o município continua em estado de alerta.





A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, que está recebendo orientações da Cemig, informa que os moradores e os trabalhadores do Belleus devem aguardar a diminuição da chuva para reomar os trabalhos.





A tradicional lanchonete no km 381 da BR- 381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Belleus, amanheceu alagad nesta segunda-feira (10/01). Com as fortes chuvas na madrugada do domingo (9/1), o Rio Santa Bárbara e seus afluentes transbordaram e as águas invadiram a cidade e a rodovia, conforme informa a Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo.