Ponte Pênsil desaba em Nova Era, e cidade interdita outras pontes

A esquerda, a Ponte Pênsil, antes da queda. A direita, parte da estrutura que restou da ponte (foto: Renata Lage Divulgação)

A chuva forte e a cheia no Rio Piracicaba derrubaram a Ponte Pênsil da área central de Nova Era, na Região Central de Minas. A estrutura metálica é chamada pelos moradores de "pinguela", e ligava os bairros Castelo e Sagrada Família. O colapso ocorreu no domingo (9/1), aumentando o isolamento da população na cidade, já que a ponte, apesar de servir apenas para a passagem de pedestres, era de grande importância na mobilidade urbana.





Outras pontes da área urbana estão interditadas, como a ponte Benedito Valadares, na entrada da cidade, que foi inundada pelas águas do Rio Piracicaba. Esta ponte foi inaugurada em 13 de maio de 1940 pelo ex-presidente Getúlio Vargas, e foi reformada em 2017.

Já a chamada "ponte sem arco" está parcialmente submersa pelas águas. Apenas a ponte da BR-381 está com acesso livre. É um importante acesso para a população, em duas mãos, enquanto a Ponte Benedito Valadares só permite acesso em mão única.

A Ponte Benedito Valadares, inaugurada em 1940 por Getúlio Vargas, tomada pelas águas (foto: Renata Lage Divulgação)

A Prefeitura de Nova Era informou na manhã desta segunda-feira (10/1) que o Rio Piracicaba continua subindo e há risco de inundações e deslizamentos de terra. A Defesa Civil municipal ainda contabilizou número de desabrigados e desalojados no município. A enchente de 2022, segundo a Defesa Civil, pode ser comparada a maior enchente da história do município, em 1979. E informou que ainda não tem números para afirmar qual enchente é a maior.

"Reforçamos o pedido para a população ribeirinha que continuem evacuando de suas residências e, caso necessário, procurem um ponto de apoio da Defesa Civil de Nova Era ou a casa de algum familiar/conhecido que esteja em segurança. A Defesa Civil de Nova Era está, continuamente, se empenhando para atender e amparar todos os atingidos", informou a prefeitura, por meio das redes sociais.

Outro comunicado, emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), informa que o nível do Rio Piracicaba em Nova Era seguirá em elevação durante a segunda-feira, permanecendo o risco de aumento das áreas de inundações.

A Prefeitura de Nova Era cancelou as consultas no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba (Cismepi), que fica em João Monlevade, por causa da interdição do acesso ao Núcleo de Atendimento em Especialidades Médicas, e informou que as consultas serão remarcadas assim que as águas baixarem e o acesso ao Cismepi seja liberado.