Dez pessoas escapam com vida de engavetamento na BR 381

Engavetamento na BR 381 sentido BH (foto: Redes Sociais/Reprodução) Nasceram de novo! Dez pessoas saíram com vida de um engavetamento ocorrido nesta terça-feira (11/1) na BR-381, altura da cidade de Igarapé, no sentido Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que as vítimas, ainda sem identificação, estão conscientes e sem ferimentos. Apesar dos estragos provocados em alguns dos veículos, nenhuma das vítimas ficou presa às ferragens.

A Arteris, concessionária da via Fernão Dias, informou que prestou os primeiros atendimentos a três pessoas que sofreram ferimentos leves. De acordo com a concessionária, os feridos não precisaram ser encaminhados ao hospital.

A assessoria da concessionária ainda informou que o engavetamento gerou um congestionamento de seis quilômetros no sentido BH.

Após retirarem os veículos da via, a PRF liberou a pista por volta de 12h30. As causas do acidente ainda são investigadas pela perícia técnica.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira