Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-040

Etios ficou totalmente destruído depois de acidente com Tigan (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas num acidente que envolveu dois carros na manhã desta segunda-feira (3/1), na BR-040, na altura de Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um Toyota Etios branco seguia no sentido Belo Horizonte e rodou no asfalto. O veículo invadiu a pista do sentindo contrário e colidiu sua lateral com o veículo VW Tigan preto, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

Devido à chuva, a pista estava molhada, o que fez o motorista perder o controle da direção. Embora conte com vários radares de controle de velocidade, o trecho do acidente possui vários declives.





Com a colisão, os dois ocupantes do Etios morreram, um homem de 32 anos e uma mulher de 26. Já motorista e passageiro do Tigan foram conduzidos para o Hospital maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete, e permaneciam em estado grave.

Os bombeiros atuaram na remoção das vítimas das ferragens e na condução das outras vítimas ao hospital.

Em virtude da colisão, a pista ficou interditada no sentido Rio de Janeiro por cerca de 2 horas e meia e só foi liberada no começo da tarde. Um longo congestionamento se formou na rodovia, sobretudo pelo grande fluxo de carros que ainda voltavam do recesso de réveillon.