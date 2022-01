PM procura motorista que atropelou e matou funcionário público

Adail (destaque), foi atropelado nesta rua, em frente ao Edifício Del Rey (foto: Google Street View e arquivo de família) A Polícia Militar continua à procura do motorista que atropelou e matou o funcionário público Adail Cunha de Magalhães na noite de domingo (2/1), no Bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, Leste de Minas.

As imagens, divulgadas nesta segunda-feira (3/1) pela Polícia Militar, confirmam os depoimentos dados por testemunhas aos militares que atenderam a ocorrência no domingo. Nestes depoimentos, as pessoas disseram que um carro SUV prateado, com o pneu estepe suspenso na traseira, atropelou Adail, arremessando seu corpo contra uma parede.

As pessoas também disseram aos militares que o motorista, após atropelar Adail, seguiu em direção ao Centro de Valadares, sem parar para prestar socorro à vítima. Na noite de domingo, apesar do empenho, os militares não conseguiram obter imagens de câmeras de segurança, que seriam essenciais para identificar o veículo atropelador.

Uma ambulância do SAMU esteve no local e a equipe médica prestou os primeiros socorros à vítima, que estava muito mal e teve de ser levada às pressas para o Hospital Municipal, onde morreu por volta de 22h.

Agora a Polícia Militar trabalha para identificar o carro e o motorista. Na investigação, os militares conseguiram algumas imagens do acidente que mostram como foi o atropelamento, mas não permitem identificar o número da placa do veículo.

Adail Cunha de Magalhães trabalhava no Serviço Autônoma de Água e Esgoto (SAAE), de Valadares. Ele iria completar 60 anos de idade em 1 de fevereiro. Era muito querido em Valadares, filho de uma família pioneira da cidade e muito respeitada pela contribuição histórica que deu ao desenvolvimento social e econômico de Valadares. Seu corpo está sendo velado no Memorial Park e o sepultamento será às 18h desta segunda-feira.