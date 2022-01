Homem joga combustível e põe fogo no corpo de mulher

A vítima está internada no Hospital Regional Antônio Dias (foto: Divulgação/Fhemig) Uma mulher teve 20% do corpo queimado neste domingo (2/1) após confusão em uma festa em que ela estava, em Patos de Minas. O suspeito de atear fogo na vítima ainda jogou coquetéis molotov no local da evento. Ele não foi preso.



Entretanto, quando ele voltou ao local do evento, uma pessoa atirou duas garrafas de molotov num corredor da casa, o que gerou um pequeno incêndio e fez com que os convidados fugissem. A mulher tentou sair dali na moto do namorado, mas eles caíram e nesse momento o agressor jogou combustível e ateou fogo nela.



Ela teve queimaduras terceiro grau nos braços, pernas, quadril e tórax, sendo socorrida e levada ao Hospital Regional Antônio Dias, onde segue internada.



A motivação dos ataques ainda não está clara e pode ter sido vingança ou mesmo um desentendimento com outros frequentadores da festa. O suspeito já foi indetificado, mas as diligências feitas pela PM ainda não chegaram até ele. O caso está com a Polícia Civil.