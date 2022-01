Homem morre em acidente de moto, mas filho de 12 anos escapa com vida

Local onde ocorreu o acidente é uma reta; perícia tentará elucidar as causas da batida (foto: CBMMG/Divulgação)

Um acidente grave provocou a morte de um homem que pilotava uma moto na manhã desta segunda-feira (3/1), em Grão Mogol, no Norte de Minas. Uma criança de apenas 12 anos, que estava na garupa, teve ferimentos graves, mas foi socorrida com vida e levada para o hospital.



O acidente ocorreu no quilômetro 376 da BR-251, no Vale das Cancelas, envolvendo uma camionete Toyota, placa BZB 1972, e uma motocicleta, de placa HNV 4E17.

Acionado, o Corpo de Bombeiros Militares, através do 7º Batalhão, em Montes Claros, utilizou o helicóptero Arcanjo 3 para socorrer a criança.



As causas do acidente ainda não foram informadas. Dependerá de uma análise da perícia, que chegou há poucos instantes na ocorrência. O local é uma reta e ainda não se sabe se chovia no momento do acidente.



O corpo da piloto da moto será encaminhado para uma funerária de Grão Mogol. Em função do acidente, o trânsito no local teve de ser interrompido nos dois sentidos.