Criança de 10 anos morre em acidente entre moto e charrete no Sul de Minas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino estava na charrete com o tio e outra criança, também de 10 anos. O veículo de tração animal estava na rodovia, quando foi atingido por uma moto. Com o impacto, a charrete foi destruída e as três pessoas foram jogadas no asfalto.Uma das crianças bateu com a cabeça e faleceu no local. A outra criança e o homem tiveram apenas escoriações. O casal que estava na moto também ficou ferido.