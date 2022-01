Erosão e risco de alagamento: BR-381 tem pontos de interdição hoje (9/1)

Pista cedeu na altura do Km 527 (foto: Reprodução/Street View) A BR-381 em direção a São Paulo, na Rodovia Fernão Dias, está com diversos pontos de interdição - inclusive nos dois sentidos - neste domingo (9/1). A causa da interrupção do fluxo de veículos é a chuva: em um ponto, a rodovia foi fechada devido ao risco de inundação por causa do Rio Paraopeba e, em outro, por causa de erosão.

A interdição em ambos os sentidos ocorre na altura de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no KM 506,5. A concessionária responsável pela rodovia recomenda os seguintes desvios:





Sentido BH - desvio no km 507, para o acesso à cidade

Sentido SP - desvio no km 502, para o acesso ao Bairro Citrolândia

Entre Itatiaiuçu e Brumadinho, novo obstáculo. A pista foi interditada do KM 536, em Itatiaiuçu, sentido Belo Horizonte, para atuação das equipes em erosão na via do KM 527, em Brumadinho. "O tráfego flui por desvio sinalizado no trecho", informou a empresa às 13h40.

Portanto, parte da pista cedeu e causou a interdição no sentido norte, que liga a capital paulista a Belo Horizonte. Pela manhã, a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, já tinha bloqueado a faixa da direita e o acostamento, depois que a erosão na pista começou. Horas depois, foi necessário bloquear completamente a região.

Para os motoristas que estão em viagem neste domingo, o desvio está sendo feito pelo KM 536, sentido Itaúna, acessando a BR-262 até Juatuba e, em seguida, retornando a BR-381.

Veja resumo dos bloqueiros na Fernão Dias:

km 536 (Itatiaiuçu), pista interditada devido erosão no km 527

km 546,7 (Rio Manso) -faixa direita e o acostamento bloqueados

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) está atualizando as interdições em todas as rodovias de Minas Gerais em um mapa. Clique AQUI para acessar.





