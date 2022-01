Ponte onde poste caiu durante passagem de pedestres segue interditada

Câmera de empresa de segurança que atua em Brumadinho flagrou o momento do acidente (foto: Teclock Citylive/Divulgação)



Dois homens que passavam por uma ponte sobre o Rio Paraopeba no centro de Brumadinho, na Grande BH, passaram por um grande susto na tarde de quinta-feira (13/1). Um poste na via se partiu ao meio e os cabos caíram onde os pedestres estavam. Por sorte, eles conseguiram sair e escaparam, aparentemente, sem ferimentos. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança na cidade. Segundo a prefeitura, a ponte continua interditada nesta sexta.





A câmera pertence a uma empresa de segurança que atua na cidade. As imagens, registradas às 13h43, mostram dois homens caminhando à esquerda do vídeo e eles param para ver o fluxo do Rio Paraopeba. Segundos depois, um poste mais adiante se parte ao meio e os fios caem sobre onde estavam.



O homem que caminhava mais adiante se abaixa. Os fios balançam e um deles chega a esbarrar na mochila do que estava atrás. Em seguida, eles saem debaixo dos fios e correm para o outro lado da ponte, após verem uma faísca.





“A Prefeitura de Brumadinho informa que ontem (13), houve a queda de um poste de energia sob a ponte do Rio Paraopeba. Felizmente, não atingiu ninguém. Segundo a Defesa Civil, a estrutura da ponte está preservada e a ponte foi imediatamente interditada para evitar acidentes.



Hoje (14), a ponte continua interditada e a Cemig está trabalhando no local, porém ainda não há previsão exata para finalização”, diz a nota enviada pelo Município ao Estado de Minas nesta sexta-feira.





O EM questionou sobre os dois homens que aparecem no vídeo. A assessoria de comunicação respondeu que os fios caíram próximo aos pedestres, que eles saíram do local antes da chegada das equipes e estão bem.





Também nesta manhã, a Cemig informou que trabalhou durante toda a tarde de quinta-feira para mitigar qualquer situação de risco à população no centro de Brumadinho. “(…) equipes da companhia trabalharam na recomposição da rede elétrica, realizando manobras durante toda a noite e ao longo da madrugada, para restabelecer a energia aos clientes afetados pela ocorrência. Todos os clientes se encontram religados”, finalizou a empresa.